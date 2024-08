Bolzano, consumi energetici diminuiti del 25% in 13 anni

I consumi energetici del Comune di Bolzano nel 2023 risultano diminuiti del 25,6% rispetto al 2010 passando da 58.230 MWh a 43.349 MWh. Questo è quanto emerge dal monitoraggio annuale dei consumi energetici delle utenze del Comune di Bolzano, che si pone l'obiettivo di individuare i settori energivori e attuare misure di risparmio energetico.

Il risparmio ottenuto in questi anni, si è ottenuto grazie ad una serie di interventi di efficientamento energetico, di correzione nella gestione degli impianti e di modifica dei comportamenti degli utenti. Sono state, infatti, messe in campo azioni di risparmio energetico, quali lo spegnimento degli impianti di riscaldamento nelle scuole durante il periodo di vacanze natalizio, la riduzione del periodo di riscaldamento, l'abbassamento della temperatura di setpoint, la continua sostituzione delle lampade tradizionali per l'illuminazione pubblica con lampade a led e l'ottimizzazione della gestione della stessa illuminazione pubblica notturna.

L'amministrazione comunale sta inoltre cercando di sfruttare il più possibile i tetti di proprietà comunale per installare impianti fotovoltaici, in particolare sulle scuole, per ridurre il consumo di energia prelevata dalla rete elettrica.

L'Assessora comunale all'Ambiente Chiara Rabini, esprime la propria soddisfazione per i risultati raggiunti finora, nella convinzione che il Comune di Bolzano sia sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi fissati, nell'ottica di un miglioramento generale della qualità dell'ambiente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA