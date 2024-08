Lav, ricorso al Tar contro uccisione lupi in Alta Venosta

"Per celebrare nel peggiore dei modi la Giornata internazionale del lupo, che ricorre oggi 13 agosto, la Provincia di Bolzano ha dato notizia che il presidente Arno Kompatscher ha firmato un'autorizzazione per l'uccisione di due lupi in Alta Val Venosta". Lo sottolinea la Lav che annuncia un ricorso al Tar di Bolzano "per fermare questo ennesimo provvedimento che vuole rendere colpevoli i lupi per le mancate adozioni delle misure di prevenzione da parte degli allevatori".

"Il presidente Kompatscher, a un anno di distanza, continua ad accanirsi sui lupi sostenendo gli allevatori che non vogliono utilizzare i sistemi di prevenzione - dichiara Massimo Vitturi, responsabile animali selvatici Lav - favorendo così la possibile violazione della Direttiva Habitat, le cui conseguenze ricadrebbero su tutti i cittadini italiani. La tutela dei lupi è prioritaria rispetto a quella degli allevatori bolzanini, già sufficientemente 'coccolati' dalla politica provinciale a suon di investimenti pubblici a fondo perduto, anche proprio per l'acquisto degli strumenti di prevenzione".



