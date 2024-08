Sci nautico: Degasperi trionfa agli europei di Bordeaux

A 43 anni Thomas Degasperi ha conquistato il suo undicesimo titolo europeo nella finale degli Europei Open di sci nautico di Port Leyron, a Bordeaux. Per il pluricampione trentino si tratta del quinto oro consecutivo, conquistato in un finale che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Nessuno era mai riuscito nell'impresa di conquistare 11 volte il podio più alto.

Degasperi ha condiviso il podio con il connazionale Brando Caruso, che a soli 28 anni si è laureato per la prima volta campione europeo, confermando il suo status di astro nascente della disciplina. Il giudice ha deciso di assegnare la medaglia d'oro a entrambi gli atleti. Il francese Sacha Descuns, che gareggiava in casa, ha conquistato il terzo posto, completando così il podio.



