Il presidente Sergio Mattarella in Alto Adige per le vacanze

Il presidente della Repubblica è arrivato in Alto Adige accompagnato dalla figlia e dal genero per trascorrere, com'è consuetudine, qualche giorno di vacanza.

Sergio Mattarella è atterrato a Bolzano con il Falcon 900 presidenziale alle 11.48 ed è stato accolto dalle autorità, tra cui il presidente della Provincia autonoma, Arno Kompatscher.

Il trasporto al Distaccamento dell'aeronautica di Dobbiaco, dove il presidente passerà i prossimi giorni, è avvenuto con l'elicottero, atterrato alle 12.26. Non sono previste uscite pubbliche, unica eccezione potrebbe essere la messa di Ferragosto in paese, a cui Mattarella aveva partecipato lo scorso anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA