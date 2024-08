Rubano occhiali da 250 euro ad un 14enne dopo averlo minacciato

I carabinieri del Nor della Compagnia di Riva del Garda e delle Stazioni di Dro e Toscolano Maderno, al termine di una veloce attività di indagine, hanno sottoposto ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, un ventottenne tunisino senza fissa dimora, già gravato da precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio, perché ritenuto responsabile del reato di concorso in rapina aggravata nei confronti di un ragazzo appena 14 enne residente in un comune bresciano nella mattinata del 29 luglio.

Il fermato ed un complice su cui stanno indagando i carabinieri hanno rubato degli occhiali da 250 euro al minorenne e poi sono saliti sul suo stesso autobus. Arrivato alla fermata più vicina alla propria abitazione, il 14enne è riuscito a scendere e chiamare la madre mentre i due malviventi hanno proseguito il viaggio in direzione di Riva del Garda. A quel punto, il rapidissimo intervento dei militari della locale Stazione Carabinieri consentiva di attivare subito le ricerche dei due malviventi, con il coinvolgimento della Centrale Operativa dei Carabinieri di Riva del Garda che inviava due pattuglie in turno (quella della Stazione di Dro e quella del NOR - Aliquota Radiomobile della Compagnia di Riva del Garda) presso la stazione degli autobus di viale Trento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA