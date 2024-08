Incidente in val Rendena, motociclista trasportato a Trento

Un motociclista è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero di Trentino Emergenza all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo incidente che si è verificato attorno alle 17.30 a Mortaso, frazione del comune di Spiazzo, in Val Rendena, in Trentino.

Sul posto i carabinieri, che hanno svolto i rilievi di rito per chiarire la dinamica dell'incidente, l'auto sanitaria, l'ambulanza ed i vigili del fuoco volontari. L'incidente ha provocato qualche disagio alla viabilità con dei rallentamenti sulla statale 239 e sulla strada provinciale 236.



