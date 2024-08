Scatena una lite in un bar, arrestato straniero 24enne

Il questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno ed emesso un decreto di espulsione nei confronti di S.H., cittadino marocchino di 24 anni, residente in provincia di Belluno, arrestato per lesioni e violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Una pattuglia delle volanti era intervenuta a seguito della segnalazione di una lite al "Bar Zona", in via Enzo Ferrari, a Bolzano, dove ha trovato il cittadino straniero, completamente ubriaco, che scagliava sedie e bicchieri, urlando e minacciando tutti i presenti.

Durante il tentativo di bloccarlo, il 24enne ha opposto resistenza, colpendo uno degli agenti ad una spalla e procurandogli lesioni guaribili in 7 giorni. Dalla ricostruzione dell'accaduto fatta dai poliziotti, S. H. si era presentato presso il locale già alterato dall'alcol e, dopo aver litigato con alcuni avventori, aveva preteso che gli fossero servite bevande alcooliche. Al rifiuto da parte del gestore, lo straniero ha rotto un bicchiere, minacciando con i cocci gli altri avventori, per poi colpire lo stesso esercente con una testata e lanciare una sedia contro una dipendente.



