Più autobus in estate in Alto Adige, corse aumentate dell'8,3%

Per alleggerire il traffico e incoraggiare i turisti a lasciare l'auto a casa, in estate la Provincia di Bolzano si affida maggiormente al trasporto pubblico. Quest'estate saranno percorsi oltre 300.000 chilometri in più in autobus. Dal 2022 al 2024, le corse in estate sono state aumentate dell'8,3%.

Più autobus, come quelli che circolano quest'anno sull'Altopiano dello Sciliar, o nuovi percorsi, come quello da Bressanone al Passo delle Erbe, rendono ancora più interessanti le escursioni senza l'uso dell'auto. "Un autobus pieno di solito significa 25 auto private in meno sulla strada", afferma l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider.

Per incoraggiare ancora di più gli ospiti in vacanza a passare dall'auto all'autobus o al treno, c'è anche una nuova Guest Card, digitale e valida per quasi tutta la provincia. I proventi del nuovo Alto Adige Guest Pass possono essere utilizzati per finanziare parte del sistema di trasporto pubblico. Per ogni pernottamento, le aziende turistiche verseranno alle casse provinciali 60 centesimi per ogni ospite in vacanza, indipendentemente dal fatto che l'ospite utilizzi l'autobus o il treno.



