Ranking THE Small Universities, unibz al 14esimo posto

La Libera Università di Bolzano cresce nella classifica internazionale dell'agenza Times Higher Education dedicata alle università con meno di 5.000 studenti passando dal 21esimo al 14esimo posto del ranking.

Se molti futuri studenti universitari sono attratti dalla vita nelle grandi città e dallo studio nei maggiori atenei, altri propendono invece per campus più ristretti, dove minore è l'affollamento e il rapporto con i docenti più immediato e ravvicinato. L'agenza inglese Times Higher Education ha stilato la classifica del 2024 delle migliori piccole università del mondo, un ranking che comprende università di molti Paesi, dagli Stati Uniti, Cina e Corea del Sud per arrivare alla Francia e all'Italia. unibz è riuscita a migliorare nettamente la propria posizione. Se nel 2023 figurava al 21° posto, quest'anno nel ranking si posiziona al 14°. A livello italiano, l'ateneo altoatesino si situa al terzo posto, preceduto dalla Scuola Normale Superiore (3° posto) e dalla Scuola Superiore Sant'Anna (5° posto), entrambe di Pisa. Prima nella classifica 2024 l'università statunitense di Caltech che, con i suoi 2.200 studenti, non solo è riuscita a difendere per un altro anno la sua posizione di migliore piccola università del mondo, ma è anche settima nella classifica generale delle università mondiali.

Per essere ammesse alla classifica, le università devono comparire nella THE's World University Rankings 2024 (ranking generale che comprende anche gli atenei grandi), offrire più di quattro corsi di laurea e avere meno di 5.000 studenti. Il numero medio di studenti iscritti alle università presenti nella classifica delle migliori piccole università del mondo nel 2024 è di 3.215 studenti. A unibz attualmente sono iscritti circa 4300 studenti su cinque Facoltà e il rapporto tra professori e studenti è di 1/25.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA