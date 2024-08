Ire, clima di fiducia nel settore del commercio rimane positivo

Il clima di fiducia nel settore del commercio rimane positivo, in particolare tra grossisti e dettaglianti. Qualche difficoltà si rileva invece nella branca del commercio e della riparazione di veicoli, con le imprese che lamentano un ristagno dei fatturati e un generale peggioramento delle condizioni in cui si trovano ad operare. Questo è quanto emerge dalla rilevazione estiva del Barometro dell'economia dell'Ire - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano.

Il 94 percento delle imprese nel commercio all'ingrosso valuta positivamente la redditività nell'anno in corso. A livello dei singoli comparti, il miglior clima di fiducia si riscontra nella branca dei macchinari e delle apparecchiature e in quella degli elettrodomestici e dell'elettronica. Nella branca dell'abbigliamento si osserva invece una forte variabilità, con un quarto degli operatori che prefigura una redditività insoddisfacente e un terzo che invece esprime attese buone.

Il clima di fiducia rimane elevato anche nel commercio al dettaglio, dove oltre nove imprese su dieci guardano con fiducia all'esercizio 2024. Le valutazioni su redditività e fatturati differiscono però a livello delle branche: nel comparto dei supermercati, minimercati e grandi magazzini il clima di fiducia continua a beneficiare del forte aumento dei fatturati. Più deludente appare la dinamica delle vendite nelle branche dell'arredamento, del commercio ambulante e del commercio di abbigliamento e calzature. In questi comparti gli operatori lamentano anche un deciso aumento dei costi.

Per le imprese nel settore del commercio e della riparazione di veicoli le prospettive di redditività per l'anno in corso sono soddisfacenti nell'88 percento dei casi. Ciò anche grazie agli aumenti dei prezzi di vendita, che permettono di bilanciare la forte crescita dei costi. Gli operatori segnalano tuttavia un generale peggioramento della situazione competitiva e il ristagno dei fatturati.

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, sottolinea l'importanza del commercio: "Il commercio in Alto Adige è un settore rilevante e dinamico che si distingue per l'eccellente qualità, il servizio clienti di alto livello e la varietà dell'offerta. Questo rappresenta un grande valore sia per gli altoatesini che per i loro visitatori."



