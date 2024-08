Il presidente Kompatscher ha incontrato il ministro Piantedosi

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ha incontrato oggi, al Viminale, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per fare il punto su alcune delle questioni rimaste aperte nei precedenti colloqui. In particolare, Kompatscher e Piantedosi hanno parlato delle esigenze abitative delle Forze dell'ordine in servizio sul territorio, ma anche sui passi da fare nei prossimi mesi - di concerto con altri Ministeri - per individuare soluzioni operative in materia di Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr).

Nel corso dell'incontro, al quale ha preso parte anche il segretario generale della Provincia, Eros Magnago, è stata affrontata anche la questione, posta dai Comuni altoatesini, inerente le verifiche sulle dichiarazioni di residenza sospette (in relazione all'imposta sugli immobili). Progressi anche per il dialogo tra Provincia e Ministero dell'Interno a proposito del trasporto di armi storiche in occasione di celebrazioni. In merito all'esigenza di rafforzare la presenza di personale bilingue in Alto Adige, il ministro, che avverte l'importanza del tema, intende inquadrarlo nell'ambito di una possibile nuova articolazione dei concorsi per il reclutamento delle forze di polizia.

Quello del Viminale tra il presidente Kompatscher e Piantedosi è stato in generale un incontro proficuo e cordiale, anche in vista dell'imminente visita a Bolzano del ministro dell'Interno, che in quell'occasione prenderà parte ad un'iniziativa che l'assessora alla Sicurezza e alla prevenzione della violenza Ulli Mair sta organizzando sul ruolo della polizia locale.



