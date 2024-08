Croce al merito del Land Tirolo a Toni Visentini

L'ex responsabile dell'ANSA di Trento e Bolzano e caporedattore Toni Visentini il 15 agosto riceverà, come primo giornalista di lingua italiana, la croce al merito del Land Tirolo. "Ovviamente Sono molto orgoglioso e felice per questo riconoscimento, un po' mi ha anche stupito piacevolmente, ma credo ci sia un filo conduttore nelle motivazioni di questo riconoscimento", ha commentato Visentini.

"Ho cominciato a fare il giornalista con il Giorno a Bolzano alla fine degli anni 60. Erano anni durissimi, di contrapposizioni etniche molto forti. Il Giorno era nato per questo, per creare un luogo di dialogo italiano con la comunità di lingua tedesca, un luogo di confronto aperto. C'erano giornalisti di grande valore come Umberto Gandini e Gianni Bianco. Ebbene, la convinzione profonda era questa: l'Alto Adige non è una provincia come tutte le altre d'Italia. Qui bisognava viverci e per vivervi bisogna imparare il tedesco e conoscere la storia, confrontarsi apertamente con le persone. Questo è stato il filo conduttore imparato allora e continuato dopo", così Visentini.

"In questo senso l'esperienza dell'Ansa è stata oltremodo positiva, perché nel giornalismo ha insegnato un linguaggio sobrio e rispettoso, riportare tutte le opinioni, sentire sempre le altre campane, che è fondamentale se vuoi creare dialogo se vuoi creare confronto. Ebbene all'Ansa questo è stata una costante e lo è stata anche quando all'inizio degli anni 90 con il direttore Lepri abbiamo deciso di creare un notiziario interregionale in italiano e tedesca che copriva il Trentino, L'Alto Adige-Sudtirol, ma anche il Tirolo austriaco. Avevamo corrispondenti anche da là, che ci davano notizie di tutti questi mondi, perché l'unico modo per riuscire a risolvere i problemi è parlarsi, avere fiducia reciproca e conoscersi", ha continuato Visentini.

"Questo è stato il filo conduttore e credo che tutto quello che ha fatto l'Ansa in questi anni sia stato utilissimo, anzi fondamentale oltre al mio personale contributo, ovviamente di quelli che hanno lavorato con me, tanti bravi giornalisti. A loro sono grato e il riconoscimento va anche a loro, per quello che stanno facendo e quello che hanno fatto. Per cui, quello che posso aggiungere è che questa è la strada giusta. Tutte le cose complicate vanno risolte confrontandosi, solo con il rispetto reciproco e il dialogo si va avanti. I fronti contrapposti, l'Alto Adige lo ha dimostrato, non portano a nulla. E se adesso l'Alto Adige con la sua autonomia speciale viene portata ad esempio nel mondo, è perché sono state fatte queste scelte in maniera responsabile, costruendo ponti. Questo è stato ed è il senso del riconoscimento che è a arrivato sia da Trento che da Bolzano e questo vuol dire che il lavoro è stato fatto bene", ha concluso Visentini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA