Catturato in Lazio il ladro seriale della val di Fiemme

È stato rintracciato e catturato in provincia di Roma dai carabinieri Cavalese il responsabile di almeno tre furti in alcune abitazioni della val di Fiemme. Il "modus operandi" dell'uomo, che si nascondeva con un cappuccio, una sciarpa e degli abiti neri, era sempre lo stesso.

Dopo una perquisizione domiciliare - informa l'Arma - gli investigatori del Nucleo operativo radiomobile (Norm) hanno acquisito alcuni importanti riscontri, tra cui l'occultamento dei gioielli all'interno di un vasetto nascosto nelle immondizie di casa. Nei confronti dell'uomo, originario dell'est Europa e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'autorità giudiziaria ha infatti ravvisato il pericolo di reiterazione del reato e la possibilità di fuga.



