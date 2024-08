WorldSkills 2024 a Lione, parteciperanno 12 altoatesini

Questa mattina, presso la Camera di commercio di Bolzano, si è tenuta una conferenza stampa sulla partecipazione dell'Alto Adige ai WorldSkills 2024. I campionati mondiali dei mestieri si svolgeranno dal 10 al 15 settembre a Lione, in Francia. Dodici concorrenti appartenenti a undici categorie professionali diverse rappresenteranno l'Alto Adige.

Lione ospiterà 1.400 partecipanti provenienti da più di 69 Paesi e regioni, i quali competeranno in 59 categorie professionali.

"In passato, Confartigianato Imprese lvh.apa ha gestito in modo impeccabile WorldSkills South Tyrol - Italy e la partecipazione italiana a EuroSkills e WorldSkills. Poiché le competizioni professionali devono essere estese ad altre categorie e professioni, è stato deciso di affidare l'organizzazione di questi eventi alla Camera di commercio di Bolzano. Cercheremo di proseguire sulla strada intrapresa da Confartigianato Imprese", ha sottolineato il Presidente della Camera di commercio Michl Ebner nel suo discorso di apertura della conferenza stampa.

"I campionati delle professioni WorldSkills South Tyrol-Italy EuroSkills e WorldSkills danno visibilità ai mestieri pratici e tecnici. Le numerose medaglie conquistate in passato dimostrano il talento e la competenza dei giovani altoatesini. Queste professioni sono fortemente richieste ed estremamente importanti per l'Alto Adige. Ci auguriamo che molti giovani continuino a scegliere queste professioni anche in futuro", ha affermato Marco Galateo, Vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano e Assessore allo sviluppo economico.



