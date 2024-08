Grave incidente verso le ore 9.30 a San Pancrazio in Val d'Ultimo su una strada forestale sul Monte Sasso, dove un pickup è precipitato per circa 100 metri lungo un pendio nel bosco. Stando alle prime informazioni sono due le persone ferite che sono state soccorse dalla Croce bianca. Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari e il soccorso alpino. La vettura è stata messa in sicurezza e recuperata.



