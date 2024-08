Guida pericolosa, multati 9 ragazzi della Val Rendena

Nove ragazzi della val Rendena sono stati identificati e sanzionati dai carabinieri di Madonna di Campiglio e di Carisolo per violazione degli articoli 141, 148 e 170 del Codice della strada (velocità non commisurata alle condizioni del traffico, sorpasso in centro abitato e guida pericolosa), per un totale di quasi mille euro. Nei confronti di un ragazzo, sorpreso a guidare sulla strada principale del comune di Pinzolo impennando il motorino su una ruota, è stato sottoposto il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.

I controlli - informa l'Arma - sono scattati dopo le segnalazioni dei residenti della zona, che hanno riferito ai carabinieri di un gruppo di ragazzi del posto, quasi tutti minorenni, che con la bella stagione aveva iniziato a girare in moto per le vie di Carisolo, Pinzolo e Madonna di Campiglio ad alta velocità, senza curarsi dei limiti. I carabinieri sono riusciti a risalire ai responsabili guardando i filmati registrati dalle telecamere comunali e organizzando dei controlli specifici nei punti più interessati dal problema.

Nel corso del mese di agosto - fanno sapere i carabinieri - i controlli saranno intensificati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA