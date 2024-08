De Zordo nuovo presidente della Camera di commercio di Trento

Andrea De Zordo, presidente dell'Associazione artigiani e piccole imprese Confartigianato Trentino, succede a Giovanni Bort al vertice della Camera di commercio di Trento. Eletto anche il nuovo Consiglio camerale, che rimarrà in carica fino al 2029. Suddivisa per settore economico, la nuova compagine comprende 8 consiglieri in rappresentanza dell'industria, 8 dei servizi alle imprese, 7 del commercio, 6 dell'artigianato, 5 del turismo, 4 dell'agricoltura, 2 cooperative, 2 del settore trasporti e spedizioni e un rappresentante ciascuno per credito, assicurazioni, altri settori, organizzazioni sindacali dei lavoratori, associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, liberi professionisti.

"Accolgo con piena disponibilità questa proposta che, non lo nascondo, è arrivata piuttosto inattesa - ha commentato Andrea De Zordo -. Sono fermamente convinto che l'impegno a guidare un'istituzione come l'Ente camerale debba muovere da una chiara coscienza del futuro che ci attende e credo che sia opinione comune come, in questo momento storico, l'incertezza sia invece il denominatore comune di qualunque prospettiva".

Lorenzo Delladio, in rappresentanza di Confindustria, ha sottolineato l'importanza di procedere all'insegna del rinnovamento. Dopo aver ribadito la stima al presidente Bort e pur non esprimendo riserve rispetto alla candidatura di De Zordo Delladio ha proposto la candidatura di Fausto Manzana, presidente degli industriali. De Zordo ha ricevuto 33 voti su 46, 13 voti Manzana.

In Giunta siederanno Mara Baldo (Cia), Andrea Basso (Confindustria e Ance), Vincenzo Circosta (Artigiani e Confcommercio), Enzo Franzoi (Coldiretti), Francesca Gennai (Cooperative), Maria Cristina Giovannini (Confcommercio e Federdistribuzione), Graziano Rigotti (Associazione artigiani), Luca Rigotti (Cooperative), Natale Rigotti (Confesercenti, Associazione albergatori e Federazione della cooperazione), Gianluca Savoia (Confcommercio e Federdistribuzione), Barbara Tomasoni (Associazione artigiani e Confartigianato). Il collegio dei revisori sarà presieduto da Alessandro Tonina e composto da Mariarosa Fait e Mauro Zanella, componenti effettivi, e da Pasquale Mazza e Sonia Valorzi come supplenti.



