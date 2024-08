Si lancia dal Piz da Lech, base jumper muore in Val Badia

Un base jumper lombardo di 36 anni è morto in Alto Adige. L'uomo, verso mezzogiorno, si è lanciato dal Piz da Lech, in val Badia, ma qualcosa è andato storto durante la manovra - la dinamica è ancora da chiarire - ed il 36enne ha perso la vita. Sul posto il personale di soccorso, la polizia locale ed i carabinieri.

L'uomo si era incontrato con altri cinque jumper sul posto, una zona molto conosciuta per questo tipo di disciplina. Sono stati loro a chiamare i soccorsi dopo che il 36enne, che si era lanciato assieme a loro, non è atterrato nel punto concordato, un prato in località Colfosco. I soccorritori sono arrivati con l'elicottero dell'Aiut Alpinisc Alta Badia, che ha sorvolato la zona. Il corpo è stato avvistato in un canalone ghiacciato a 2.400 metri di quota, una zona impervia e priva di sentieri. Difficile, quindi, il recupero da parte dei soccorritori che hanno lavorato per diverso tempo per poi consentire all'elicottero di trasportare il 36enne a valle.

Sul posto anche i carabinieri.

