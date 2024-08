Muser, 'tradizione e cambiamento nel cammino della Chiesa'

"Ben tre volte la nostra diocesi ha cambiato nome nel corso della sua lunga storia: Sabiona, Bressanone, Bolzano-Bressanone. Questo fatto da solo dimostra quanto gli sconvolgimenti, la tradizione e il cambiamento, la continuità e la discontinuità caratterizzeranno sempre il cammino della Chiesa nella storia. Il nostro Dio è un Dio della storia: è sempre in cammino con il suo popolo, e quindi con noi, la sua Chiesa". Lo afferma il vescovo di Bolzano Bressanone, Ivo Muser, nel messaggio per i 60 anni della diocesi, istituita il 6 agosto del 1964.

Muser ricorda che "la tradizione e il cambiamento, la continuità e la discontinuità caratterizzano il cammino della Chiesa nella storia" e ringrazia i suoi predecessori "che hanno contribuito a plasmare il cammino della nostra diocesi: i vescovi Josef Gargitter, Wilhelm Egger e Karl Golser", ma anche "tutti i sacerdoti, religiose e religiosi, insegnanti di religione, donne e uomini, madri e padri, bambini, giovani e anziani che in questi 60 anni hanno dato un volto al Vangelo e al cammino della nostra Chiesa locale".

Il vescovo, inoltre, auspica "che alla nostra Chiesa locale, all'arcidiocesi di Trento e alla diocesi di Innsbruck, alle quali siamo legati da una lunga storia, non manchino mai persone pronte a scrivere e a continuare a scrivere il piano di salvezza di Dio per l'umanità".



