Caldo sopra la media in Trentino nel mese di luglio

Il mese di luglio in Trentino è stato più caldo della media, con precipitazioni in linea con i valori del periodi, eccetto nelle zone in cui si sono verificati temporali di forte intensità. Il dato - si apprende - emerge dall'analisi mensile di Meteotrentino.

Secondo quanto riportato nell'approfondimento, il caldo è stato superiore alla media soprattutto nella seconda e terza decade del mese, in relazione all'espansione verso nord dell'anticiclone tropicale. La temperatura media mensile è stata di 25,1°C, più alta di 2,0°C rispetto alla media storica (23,1°C): negli anni 2000 si è registrato un mese di luglio più caldo solo nel 2006, nel 2015 e nel 2022. In questi primi sette mesi dell'anno solo maggio ha avuto una temperatura media inferiore a quella storica. La temperatura massima di luglio 2024 è stata di 35,5°C, toccata il 28 luglio, superiore di 1,1°C rispetto alla media delle massime (34,4°C). La minima è stata invece di 13,9°C, registrata il 4 luglio, anch'essa superiore (+1,8°C) rispetto alla media delle minime (12,2°C).

Le precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, hanno determinato accumuli molto disomogenei. A Trento Laste a luglio è stata registrata una precipitazione cumulata pari a 101,4 millimetri, quando in media il valore cumulato a luglio è di 88,3 millimetri. Da inizio anno sono caduti 905,4 millimetri di pioggia, che rappresenta il secondo valore più alto mai misurato dopo quello del 2014 (932,8 millimetri). Nei primi sette mesi di quest'anno solo aprile è risultato meno piovoso rispetto alla media storica.

Per quanto riguarda il mese appena trascorso, è da segnalare che nella tarda serata del 28 luglio un nubifragio ha interessato alcuni versanti della Vigolana, comportando alcune colate di fango. Tra le 22 e le 23 a Vigolo Vattaro sono stati registrati circa 105 millimetri di pioggia, più di quanto cade mediamente in un mese.



