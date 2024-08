Achammer (Svp) critica francobollo in onore di Giovanni Gentile

Il francobollo emesso dal Ministero delle imprese del del made in Italy in occasione dell'80esimo anniversario dalla scomparsa di Giovanni Gentile, ministro della pubblica istruzione in epoca fascista, sembra sia capitato nelle mani dell'assessore all'istruzione per la scuola in lingua tedesca in Alto Adige, Philipp Achammer, già segretario politico della Svp. Achammer critica l'emissione di un francobollo "in onore di un ministro fascista all'istruzione che con la riforma del 1923 - la Riforma Gentile - fra l'altro proibì in Alto Adige la scuola in lingua tedesca". Achammer, stupito, si chiede "ma la storia non ha insegnato nulla?".

Il francobollo, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente, riproduce un ritratto di Giovanni Gentile. Il francobollo relativo al valore della tariffa postale B pari a 1,25€, era stato presentato il 10 aprile scorso dal ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso e dal ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano nonché dal presidente di Poste Italiane Silvia Rovere e da rappresentanti della famiglia Gentile. In quell'occasione il ministro Urso aveva parlato di "un contributo doveroso a una figura di spicco del panorama culturale italiano della prima metà del Novecento". Per Urso "la Riforma Gentile del sistema scolastico è un impianto che, nonostante le successive modifiche, è ancora in vigore per la sua attualità, perché ha valorizzato il ruolo della formazione e dell'istruzione dei cittadini, accelerando il processo di modernizzazione dell'Italia post-risorgimentale".



