Trovato morto turista tedesco disperso in valle Aurina

E' stato trovato morto un turista tedesco di 64 anni che risultava disperso in valle Aurina. Ieri era stato trovato lo zaino lungo l'alta via Lausitzer, mentre la macchina era era stata localizzata in un parcheggio a Predoi.

Questa mattinata sono stati poi trovati anche il sacco a pelo e il materassino, poco dopo è stato rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo.

Il turista era solito a intraprendere escursioni anche di più giorni. Era stato visto l'ultima volta lunedì scorso, mentre il suo cellulare si è agganciato per l'ultima volta mercoledì a una cella telefonica, prima di spegnersi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA