Incidente mentre sta andando al lavoro, grave vigile del fuoco

Un vigile del fuoco volontario di 39 anni di Arco, in Trentino, è rimasto gravemente ferito nella notte dopo essere uscito di strada mentre era a bordo della sua moto a causa della perdita del carico da parte di un camion che trasportava bancali. L'incidente è avvenuto attorno alle 4.45 sulla circonvallazione di Arco e l'uomo si stava recando in caserma, nella zona industriale, per iniziare il turno di lavoro. Subito soccorso dai sanitari di Trentino Emergenza, il ferito è poi stato trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA