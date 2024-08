Carcassa di orsa trovata il 20 luglio a Covelo appartiene a F12

Appartiene all'orsa F12 la carcassa dell'esemplare femmina, accompagnata da almeno un piccolo, rinvenuta lo scorso 20 luglio nei boschi vicino a Covelo, nel comune di Vallelaghi, in Trentino. Lo comunica la Provincia di Trento in una nota.

"Le analisi genetiche eseguite presso i laboratori della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige hanno consentito di accertare che si tratta dello stesso animale responsabile di un falso attacco ad una donna accompagnata da tre bambini lungo il lago di Molveno il 10 luglio e dell'inseguimento di un ciclista in località Ciago, nella frazione di Vezzano nel comune di Vallelaghi il 17 luglio. Le tracce organiche raccolte nelle aree in cui si sono verificati questi episodi appartengono sempre ad F12. In base ai rilievi tecnici eseguiti dal Corpo forestale trentino, al momento del rinvenimento della carcassa questa orsa di 13 anni presentava lesioni profonde, compatibili con l'aggressione di un altro orso - con ogni probabilità un maschio adulto - che ha anche sbranato e quasi completamente consumato almeno un piccolo, i cui resti sono stati rinvenuti sul posto", si legge nella nota della Provincia di Trento.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA