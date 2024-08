Lavori dopo smottamento sulla strada di Solda

Ieri uno smottamento ha invaso la strada per Solda (SS 622). Il Servizio strade sta rimuovendo circa 500 metri cubi di materiale per rendere la strada nuovamente percorribile.

I viaggiatori diretti a Solda sono attualmente deviati sulla strada provinciale (SP 107). Dopo il forte temporale di ieri (31 luglio), uno smottamento ha invaso e reso impraticabile la strada per Solda (SS 622). Il torrente ha anche eroso il muro di contenimento. È previsto un intervento della Ripartizione Opere idrauliche della Provincia.

I collaboratori del Servizio strade stanno attualmente lavorando con l'aiuto di una ditta esterna per rimuovere circa 500 metri cubi di materiale. "Prevediamo di poter riaprire la strada al traffico questa sera", afferma Philipp Sicher, direttore del Servizio strade della Provincia.



