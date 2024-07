Rapinano un anziano a Ville d'Anaunia, due fermati a Trento

I carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Trento e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cles hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto due cittadini rumeni di 38 e di 21 anni, entrambi senza fissa dimora, per rapina. I due, nel pomeriggio di martedì, hanno rapinato un anziano nel parcheggio di un supermercato di Ville d'Anaunia dopo averlo avvicinato con una scusa.

I carabinieri, intervenuti dopo una chiamata al Numero unico di emergenza, hanno recuperato il portafoglio dell'uomo di cui i due rapinatori si erano disfatti dopo averlo svuotato. Quindi, grazie alle prime testimonianze e alle telecamere presenti in zona - sottolinea una nota - hanno individuato l'auto a bordo della quale si erano dati alla fuga i due rapinatori. Verso le ore 20 l'auto è stata fermata a Trento, in via Brennero, da una pattuglia della Sezione radiomobile ed i due fermati. I carabinieri hanno poi verificato che l'auto era stata oggetto di una ulteriore rapina in provincia di Caserta solo quattro giorni fa. I due, dopo le procedure di identificazione, sono stati portati in carcere a Spini di Gardolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA