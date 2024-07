Parigi:Battocletti 'io cresciuta, risultati di Roma mi caricano'

"I risultati di Roma mi danno carica e capisco quanto sia cresciuta rispetto a Tokyo. Ho imparato tanto in questi anni". Lo ha detto, a Casa Italia, Nadia Battocletti, due ori nei 5.000 e nei 10.000 agli Europei di Roma, parlando dei Giochi di Parigi. "Nell'ultimo mese ho pensato solo a questo momento - ha proseguito -. Ammetto che mentre facevo i finali delle ripetute, immaginavo i possibili scenari per avere le possibili tattiche in mente. Il sogno è fare meglio di Tokyo, poi nella mia specialità c'è tanto ricambio perché ad esempio correrò con solo 4-5 atlete di Tokyo".

Anche in Francia, due gare aspetteranno la Battocletti: i 5mila e i 10mila. "I secondi sono più semplici tatticamente, ma ho cominciato a correrli solo un anno fa e ne servono almeno un paio per comprenderli a pieno. Nei 5.000, invece, molto dipende dalle batterie, ce ne sono alcune con ritmi folli ma dovrò esser brava a non stare al loro gioco".



