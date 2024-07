Sesta medaglia d'oro della Francia, e 19/a in totale, a Parigi 2024. L'ha conquistata Cassandre Beaugrand nel triathlon donne, in cui si è imposta davanti alla svizzera Julie Derron e alla britannica Beth Potter. Sedicesimo e 22/o posto per le azzurre Alice Betto e Bianca Seregni.

L'altoatesina Verena Steinhauser ha concluso la gara in 39/a posizione.



