Escherichia coli nell'acqua di malga, 167 formaggi distrutti

"Visti gli esiti delle analisi delle acque di Malga Cercen Bassa come da campionamento effettuato da parte della Unità Operativa di Prevenzione Ambientale dell'Azienda Sanitaria Provinciale", il sindaco di Rabbi, in Trentino, Lorenzo Ciccolini, ha disposto con una ordinanza la chiusura immediata dell'attività di ristorazione e agrituristica, oltre che il "divieto di vendita dei prodotti derivanti dalla lavorazione del latte prodotti in loco". Sono intervenuti anche i Nas dei carabinieri che hanno disposto la distruzione di 167 forme di formaggio e lo stop immediato alla vendita di prodotti caseari lavorati nella malga. Entro 36 ore i gestori dovranno provvedere alla disinfezione delle vasche di accumulo, una procedura necessaria per la ripresa delle attività.

Il provvedimento del Comune è stato adottato dopo i controlli svolti il 1 luglio scorso, su istanza dell'Asuc di Bozzana, dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, che ha effettuato un campionamento presso Malga Polinar. È stata rilevata infatti la presenza di escherichia coli e coliformi nell'acqua utilizzata per consumo umano, per ristorazione e caseificazione. È quindi "indispensabile intervenire con carattere d'urgenza ad una immediata pulizia e disinfezione delle vasche di accumulo e delle tubature del ramo acquedottistico in parola al fine di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica", si legge nell'ordinanza.



