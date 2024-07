Consiglio Alto Adige: approvato l'assestamento di bilancio

Il Consiglio provinciale altoatesino ha approvato ciascuno con 18, sì i tre disegni di legge che compongono la manovra. Via libera così alla legge di assestamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2024.

Nell'assestamento di bilancio il Consiglio stabilisce come la Provincia autonoma di Bolzano utilizzerà il risultato di amministrazione dell'anno precedente. Nell'assestamento di bilancio approvato sono disponibili 657 milioni di euro. Il bilancio provinciale 2024 sale così a oltre 8,3 miliardi di euro.

"La Provincia autonoma di Bolzano è praticamente priva di debiti. Grazie a una situazione economica stabile e al solido accordo finanziario con Roma, abbiamo un bilancio provinciale che garantisce molte possibilità", spiega il presidente della Provincia, Arno Kompatscher. In Alto Adige attualmente non è necessario aumentare le tasse, prospettiva della quale si discute invece altrove, aggiunge.

L'assestamento di bilancio - prosegue la nota - apre la strada a ulteriori negoziati collettivi per migliorare ancora la situazione salariale nel settore pubblico. 150 milioni di euro dell'assestamento di bilancio saranno destinati alle trattative contrattuali con i dipendenti provinciali. Circa 76 milioni di euro andranno al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Turismo per gli investimenti. Questi includono, ad esempio, i contributi per la manutenzione della rete stradale rurale. Il Consiglio provinciale ha stanziato 72 milioni di euro dell'assestamento di bilancio al settore sanitario e 41 milioni di euro per le politiche sociali. Di questi, circa 24 milioni di euro saranno utilizzati per gli assegni familiari provinciali.

Nell'assestamento di bilancio è previsto un aumento di capitale di 31 milioni di euro per il completamento della fase 3 della costruzione del NOI Techpark.

Un ulteriore finanziamento di 29 milioni di euro è necessario per la Protezione civile, al fine di mantenere e migliorare la sicurezza in caso di rischi naturali. 22 milioni di euro sono stati stanziati per la liquidazione di domande già approvate di contributi per l'innovazione, il finanziamento dell'Università e la garanzia di contributi e stipendi per i Musei provinciali.

"L'Alto Adige è sulla strada giusta. La comparazione dei dati a livello internazionale lo dimostra chiaramente. Nel corso degli anni siamo riusciti a tracciare un percorso importante per uno sviluppo futuro positivo. Tuttavia, ci sono ancora sfide da superare, derivanti dagli sviluppi demografici e dall'aumento del costo della vita", ha sottolineato il presidente Kompatscher.



