Unibz, come i partiti determinano le priorità degli elettori

"I temi prioritari per gli elettori, sui quali essi basano il proprio voto, cambiano nel tempo. Così, ad esempio, il tema della sicurezza assume importanza in tempi di elevata criminalità e quello della redistribuzione in tempi di forti disuguaglianze economiche.

Nelle prossime elezioni presidenziali americane, potrebbero essere centrali i temi del controllo dell'immigrazione vista la pressione alle frontiere e quello del diritto all'aborto a seguito della sentenza restrittiva della Corte Suprema statunitense". Lo rileva una ricerca condotta dalla Facoltà di Economia dell'Università di Bolzano, intitolata "Strategic Use of Social Media by Political Parties: Evidence from Italy".

L'indagine ha esaminato i messaggi dei partiti politici italiani sui social media dal 2015 al 2019, periodo che comprende i governi Renzi, Gentiloni e Conte 1. Lo studio ha rivelato che i partiti di sinistra tendono a concentrarsi su temi economici e di disuguaglianza, mentre quelli di destra si focalizzano su tassazione e immigrazione.

I ricercatori, Giacomo Battiston, Federico Boffa, Eugenio Levi e Steven Stillman, hanno analizzato le notizie dell'archivio Ansa ed i messaggi sui social media dei partiti, utilizzando metodi di machine learning per categorizzare i contenuti in temi di immigrazione, economia e altri. Hanno trovato che la Lega si concentra molto di più sull'immigrazione rispetto ad altri partiti come Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Partito democratico, che si focalizzano sull'economia.

Lo studio evidenzia che le notizie influenzano la comunicazione dei partiti: un aumento delle notizie sull'immigrazione porta a un incremento del 25% dei messaggi sull'immigrazione da parte della Lega, rispetto al 7% di Forza Italia e all'1,5% del Pd. Per il Movimento 5 Stelle non è stata trovata correlazione tra notizie e messaggi. Inoltre, i messaggi della Lega aumentano le ricerche su Google riguardo l'immigrazione.

Utilizzando i dati dei sondaggi Ipsos ed una tecnica econometrica, lo studio ha dimostrato che, nel periodo considerato, i messaggi della Lega hanno incrementato i voti per il partito del 20%, soprattutto a discapito del Movimento 5 Stelle. Questo effetto è dovuto alla capacità della Lega di rendere l'immigrazione un tema centrale nel dibattito pubblico.

La ricerca sottolinea come la comunicazione politica possa influenzare significativamente le priorità degli elettori e le loro intenzioni di voto.



