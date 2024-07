Atp Montreal aspetta Sinner, Cahill pubblica foto della partenza

Jannik Sinner sarà a Montreal a difendere dal 6 agosto il titolo dell'Atp Masters 1000 canadese conquistato l'anno scorso, inizio dell'ascesa clamorosa che l'ha portato al numero uno del tennis mondiale. Annunciata dagli organizzatori del torneo, la conferma del ritorno in campo dell'azzurro dopo la tonsillite che gli ha fatto perdere le Olimpiadi di Parigi viene dal suo coach, Darren Cahill, che ha pubblicato una storia Instagram dall'aeroporto nella cui foto si vede la scritta Air Canada, indizio chiaro della partenza per il Nordamerica.

Martedì prossimo scatterà proprio a Montreal la Rogers Cup, sesto Masters 1000 stagionale. La notizia dell'imminente arrivo in Canada del primo giocatore del ranking per partecipare al torneo sul cemento è stata confermata anche da Mike McIntyre - giornalista di tennis e co-host di @matchpointcanada - sul proprio profilo X, previa conferma della direttrice del torneo, Valerie Tetreault.



