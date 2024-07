Viola divieto di avvicinamento alla moglie, arrestato

I carabinieri di Rio di Pusteria hanno arrestato un trentaseienne di origine straniera che è stato sorpreso dai militari mentre girovagava sotto l'abitazione della moglie, ignorando il divieto di avvicinamento.

La donna, qualche mese fa, esasperata ed impaurita per le continue violenze fisiche che ormai da tempo stava subendo all'interno della sua abitazione, si era recata dai Carabinieri di Rio di Pusteria per denunciare il marito. I militarti hanno svolto approfonditi accertamenti ed informato la procura di Bolzano, che ha emesso nei confronti del marito il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.

Pochi giorni fa, tuttavia, la donna ha contattato il comandante della Stazione di Rio di Pusteria e gli riferiva, molto agitata ed impaurita, di essersi accorta della presenza del marito proprio sotto la sua abitazione. A quel punto, data la gravità della segnalazione e il particolare rischio rappresentato da quella situazione, il maresciallo ha raggiunto immediatamente la casa e, ha sorpreso il soggetto proprio in quel luogo in evidente violazione delle misure a lui imposte. E' scattato così l'arresto. "Un risultato estremamente positivo che, ritengo, possa dar maggiore risalto a quello che l'Arma dei Carabinieri può fare, in concreto, per salvaguardare le donne vittime di violenze o abusi", dichiara il comandante della Compagnia Carabinieri di Bressanone, Capitano Ottavio Tosoni.





