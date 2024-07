Pioggia e vento forte, smottamenti e allagamenti in Trentino

Pioggia e vento forte hanno provocato piccoli smottamenti e allagamenti in Trentino durante la notte, quando ci sono state moltissime chiamate ai vigili del fuoco. Non si registrano feriti. A Mattarello, sobborgo a sud di Trento, è stata chiusa al traffico via Nazionale perché invasa da fango e detriti dopo l'esondazione del rio Stanghet. "Dalla mezzanotte siamo impegnati sullo smottamento in Loc. I grezzi.

La ex ss12 rimane chiusa al traffico. Usare la tangenziale per andare ad Acquaviva e Rovereto. Per Mattarello utilizzare l'uscita 1. L'accesso alla zona delle basse e attualmente interdetta Per la vostra sicurezza e nel rispetto del personale che sta operando vi chiediamo di non avventurarsi nella zona interessata", scrivono i vigili del fuoco volontari di Mattarello. Una frana dovuta alle piogge intense è segnalata anche a Vigolo Vattaro.



