Arrivata a Trento staffetta per ricordare la strage di Bologna

Ha fatto tappa anche da Trento la staffetta ciclistica per ricordare la strage della stazione dei treni di Bologna. Verso le 16.30 tredici ciclisti di tutte le età sono arrivati in piazza Dante, dove hanno incontrato l'assessore alla mobilità del Comune di Trento Ezio Facchin.

I ciclisti - informa una nota - stanno percorrendo la strada che dal Brennero li porterà a Bologna venerdì 2 agosto, anniversario della strage alla stazione dei treni, in cui persero la vita 85 persone. La staffetta ("Insieme per non dimenticare il 2 agosto 1980") è una delle sei che in tutta Italia porta avanti lo stesso compito. Farà tappa su 35 comuni per portare il testimone di territorio viaggiando su piste ciclabili e su strade secondarie. Domani mattina il gruppo di ciclisti partirà da palazzo Geremia verso le 9.15 per raggiungere Volano.



