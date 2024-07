Violenti temporali si sono abbattuti ieri sera sulla val di Vizze, in Alto Adige. I vigili del fuoco della zona sono intervenuti per alcuni smottamenti, frane e colate detritiche. Due ponti in legno sono stati danneggiati dalle acque ingrossate di un torrente e alcuni masi risultano perciò attualmente irraggiungibili. Non si registrano tuttavia feriti.



