Gps degli Air Pods conduce la polizia a refurtiva per 10000 euro

E' stato il sistema di tracciamento gps di un paio di cuffie Air Pods a far scoprire alla Polizia di Bolzano refurtiva per ben 10.000 euro.

Il tutto è iniziato, qualche giorno fa, con una 'spaccata' nella macchina di una donna bolzanina. Qualche malintenzionato, approfittando dell'oscurità e dell'assenza di telecamere, si era impossessato di varia merce del valore di circa 10.000 euro. Tra gli oggetti sottratti alla donna anche le cuffiette high tech, il cui dispositivo Gps permette al proprietario di tracciare la posizione.

In questo modo la squadra Volanti è riuscita a individuare una zona, nei pressi dell'ospedale "San Maurizio", nella quale il dispositivo emetteva il segnale. Il raggio di localizzazione, abbastanza ampio, non permetteva però l'immediata individuazione, tra le diverse vetture parcheggiate.

I poliziotti, quindi, dopo aver organizzato un servizio di osservazione nella zona interessata, nel momento il dispositivo ha rilevato lo spostamento hanno proceduto a fermare il veicolo che in quell'attimo stava lasciando il parcheggio.

Al volante si trovava una donna bolzanina di anni 42, che è stata denunciata. Nella vettura, come anche nella sua abitazione, è stata rinvenuta altra refurtiva.



