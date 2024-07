Un incendio è scoppiato questa mattina nel piano sotterraneo dell'albergo Villa Eden a Merano.

Tutti gli ospiti e dipendenti si sono tempestivamente messi in salvo e non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona che hanno spento il rogo e hanno arieggiato con grossi ventilatori i vani invasi dal fumo. Le cause dell'incendio non sono ancora note.



