Avviso di viaggio di Berlino ai tedeschi su orso in Trentino

Il ministero degli Esteri tedesco ha pubblicato sul suo sito per i tedeschi in viaggio nel mondo, un avviso in riferimento alla presenza degli orsi in Trentino.

"Nella Provincia di Trento, a metà luglio 2024, un runner è stato attaccato e ferito da un orso a nord del Lago di Garda.

Nel 2023, un jogger è stato ucciso da un orso. Questa provincia ospita una grande popolazione di orsi, mentre nel vicino Alto Adige sono state registrate finora solo incursioni isolate di orsi", si legge su www.auswaertiges-amt.de.

"Durante passeggiate in aree boschive, soprattutto se remote, bisogna sempre rispettare la segnaletica e le avvertenze e seguire le istruzioni delle autorità locali.

In caso di incontro o avvistamento di un orso, seguire le istruzioni e le regole di comportamento riportate sul sito web della Provincia di Bolzano", così l'avviso.



