Gdf simula soccorsi in alta quota in camera climatica a Bolzano

I finanzieri delle sette Stazioni di Soccorso Alpino del Comando Regionale Trentino Alto Adige della Guardia di finanza si sono misurati con una nuova sfida: condurre operazioni di soccorso in contesti ambientali estremi, per condizioni di vento, neve, freddo e quota. A rendere possibile tale esercitazione, nonostante il caldo estivo, la partnership tra il Corpo e il terraXcube, centro per la simulazione di climi estremi di Eurac Research, polo scientifico d'eccellenza posto all'interno del Noi Techpark di Bolzano.

Le camere climatiche di cui il centro dispone consentono di simulare le condizioni del pianeta Terra spinte al loro limite estremo (temperature tra i -40 e i + 60 gradi, irraggiamento solare artificiale anche in orario notturno, quota fino a 9 mila metri, pioggia fino a 60 mm all'ora e neve fino a 5 cm all'ora), per studiare gli effetti del clima sull'essere umano, ma anche sui materiali e sulle dotazioni tecnologiche, all'interno di un ambiente controllato. TerraXcube è stato ideato anche per consentire a organizzazioni di soccorso e a Corpi specializzati di condurre esercitazioni in ambiente estremo, in assoluta sicurezza.

L'idea della collaborazione tra le Fiamme Gialle e il centro di ricerca bolzanino nasce dall'esigenza di garantire la piena efficienza e la prontezza operativa dei militari Sagf, specialisti della Guardia di finanza cui è affidato il compito di condurre delicate e spesso rischiose operazioni di soccorso, di norma in alta quota e in ambienti impervi e inospitali, anche con il supporto degli elicotteri della Sezione Aerea di Bolzano, e spesso fianco a fianco con i soccorritori volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e del Bergrettungsdienst.



