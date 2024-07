Mottarone: attesa decisione gup su richiesta processo

È prevista attorno alle13 la decisione del gup di Verbania, Rosa Maria Fornelli, sulla richiesta di rinvio a giudizio di sette persone, tra cui due società, per la tragedia del Mottarone, l'incidente del 23 maggio del 2021, in cui morirono 14 persone. Il procuratore della repubblica facente funzioni Olimpia Bossi e la pm Laura Carrera hanno proposto il processo per il titolare della ferrovia del Mottarone, la società che gestiva l'impianto, Luigi Nerini, per il direttore di esercizio, Enrico Perocchio, per il caposervizio, Gabriele Tadini, per i vertici di Leitner, tra cui il vicepresidente Martin Leitner, il responsabile del customer service Peter Rabanser e le due società stesse, Leitner e Ferrovie del Mottarone. Chiesta invece l'assoluzione per il presidente della multinazionale del gruppo di Vipiteno, Anton Seeber. Il giudice è ora in camera di consiglio.



