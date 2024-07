In Alto Adige il 99,5% ha superato l'esame di maturità

I dati in breve dell'anno scolastico appena terminato dalla conferenza stampa a Palazzo Widmann con i direttori Gullotta e Tschenett e la direttrice Ploner.

Un totale di 22.078 alunni altoatesini (6.193 scuola primaria, 4.192 scuola secondaria di primo grado, 7.137 scuola secondaria di secondo grado e 1.255 scuola professionale) hanno frequentato una scuola in lingua italiana, più i 3.301 bambini iscritti alla scuola dell'infanzia. La percentuale di alunni promossi è superiore al 98 per cento nel primo ciclo d'istruzione e tra il 76,8 e l'81,5 per cento nelle scuole superiori e nelle scuole professionali. 1.359 candidati hanno superato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo (la terza media, dei quali: 46 con 10 e 70 con dieci e lode), il 99,6 per cento degli ammessi. Il 99,5 per cento ha superato l'esame di maturità conclusivo della scuola secondaria di secondo grado e la maturità professionale: 81 studenti e studentesse con il massimo dei voti (100), 11 dei quali con la lode.

Le scuole di lingua tedesca in Alto Adige hanno avuto 53.447 alunni nell'anno appena terminato. Dei 20.642 studenti della scuola primaria, il 99,6 percento è stato promosso alla classe successiva, mentre il tasso di promozione per i 12.281 alunni della scuola secondaria è stato del 98,5 per cento. 3.948 alunni hanno superato con successo l'esame di Stato di terza media, 79 dei quali con un voto "dieci e lode". Lo 0,8 per cento non è stato ammesso all'esame finale, lo 0,05 per cento non ha sostenuto l'esame e lo 0,35 per cento degli alunni di terza media non l'ha superato. Dei 12.520 alunni della scuola secondaria, l'86 per cento è stato promosso, il 5,6 per cento non è stato promosso e per l'8,4 per cento occorrerà recuperare alcune discipline a settembre. Un totale del 97,06 per cento degli studenti ammessi ha superato l'esame di Stato (maturità), 18 dei quali con un voto di "100 e lode". Il 2,07 percento non è stato ammesso, lo 0,11 per cento non ha sostenuto l'esame e solo lo 0,76 per cento non l'ha superato.

2.352 bambini e giovani hanno frequentato una scuola in lingua ladina: 1.174 alunni della scuola primaria, 661 alunni della scuola secondaria e 517 studenti delle scuole superiori e professionali. Il tasso di promozione è in linea con le percentuali della scuola italiana e tedesca (99 per cento nelle scuole primarie e secondarie, 87 per cento nelle scuole secondarie, 82 per cento nelle scuole professionali). Il 96 per cento (104 alunni) ha superato l'esame di maturità.



