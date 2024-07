I carabinieri di Merano bloccano un tentato furto in auto

I carabinieri di Merano hanno arresto per due persone per tentato furto aggravato in concorso.

Era l'una di notte del 7 luglio quando i militari, che stavano svolgendo dei controlli in alcune zone della città del Passirio, dove nelle scorse settimane ci sono stati diversi furti e danneggiamenti d'auto, hanno notato che in via Marlengo c'erano due persone che, dopo aver infranto un finestrino di un veicolo, stavano rovistando e rubando quanto c'era all'interno. Le due persone non si sono rese conto dell'arrivo dei carabinieri.

Quando si sono accorte della loro presenza non hanno opposto resistenza, e sono state portate presso gli uffici dei carabinieri e poi presso le celle di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri di Merano.



