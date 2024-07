Femmina di orso ritrovata morta con il cucciolo in Trentino

È stata rinvenuta questa mattina una femmina di orso morta con i resti di un piccolo. Il ritrovamento - informa la Provincia di Trento in una nota - è avvenuto nei boschi vicino a Covelo, nel comune di Vallelaghi, da parte di un residente della zona.

La carcassa dell'orsa e i resti del piccolo sono stati recuperati per gli accertamenti. In mattinata il personale del Corpo forestale è intervenuto sul luogo del ritrovamento per un primo sopralluogo, che sarà ripetuto nel pomeriggio anche con l'ausilio dei cani, per raccogliere elementi utili e per verificare l'eventuale presenza in zona di altri resti o tracce.

Anche se si sta procedendo con le indagini per accertare quanto accaduto, dal Servizio faunistico della Provincia viene spiegato che "in natura avviene che gli orsi maschi attacchino i piccoli per ucciderli e indurre le femmine all'accoppiamento e che le femmine difendano i loro piccoli da questi attacchi. È dunque considerato certo dai tecnici che il ritrovamento sia da collegarsi a questi comportamenti".



