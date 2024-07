Val di Sole,avviata procedura per consultazione popolare su orsi

Dalla prossima settimana in Val di Sole partirà una raccolta firme - mille quelle necessarie - per avviare una consultazione popolare sulla presenza dell'orso. Il presidente del Comitato "Insieme per Andrea Papi" Pierantonio Cristoforetti, dopo aver presentato specifica domanda, ha ricevuto dalla Comunità della Val di Sole la documentazione per avviare la consultazione popolare con il seguente quesito: "Ritieni che la presenza di grandi carnivori, quali orsi e lupi, in zone densamente antropizzate come le Valli di Sole, Pejo e Rabbi, sia un grave pericolo per la sicurezza pubblica e un danno per l'economia e la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni locali?".

Appena completata la fase di raccolta delle mille firme a sostegno della richiesta di consultazione popolare - si legge in una nota - potrà essere attivata la procedura per la quale tutti gli abitanti di ogni Comune della Val di Sole che abbiano compiuto i 16 anni potranno dichiarare liberamente cosa pensano dell'attuale situazione della presenza di orsi reintrodotti con il progetto "Life Ursus" in Val di Sole e più in generale in Trentino.

"Si raccomanda quindi alla popolazione di voler collaborare a questo importante momento di espressione democratica attraverso il quale, per la prima volta, viene chiesto il parere della gente che vive in montagna sul progetto di reintroduzione degli orsi", scrive Cristoforetti in una nota.



