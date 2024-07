Spettacolare incidente ieri sera a Chiusa. Un'automobile è uscita di strada in località San Giuseppe, finendo la sua corsa sul terrazzo di una casa.

Fortunatamente le due persone che si trovavano a bordo hanno riportato ferite non gravi. Danni ingenti invece alla macchina e a una Casetta di legno per gli attrezzi.



