A Pergine il Campionato italiano assoluto di Mtb

Al via domani a Pergine, nel Parco Tre Castagni, il Campionato italiano assoluto Mtb Xco e e-Mtb.

Fra i grandi nomi non mancano i futuri rappresentanti dell'Italia ai Giochi Olimpici di Parigi Martina Berta, Simone Avondetto e Luca Braidot. Rispondono presente anche i talenti di Giada Specia e della veterana Eva Lechner, con le sfide fra Under23 e Junior che saranno animate dalla "meglio gioventù" delle ruote grasse. In campo maschile spiccano i nomi di Daniele Braidot, Filippo Fontana, Nadir Colledani ed Emanuele Bocchio Vega. Fra gli Under23 gareggiano Matteo Siffredi, Gabriel Borre ed Elian Paccagnella, mentre tra gli Junior sono favoriti Mattia Stenico, Simone Foccoli e Tommaso Bosio. Allo start anche Martino Fruet, che punta al titolo in e-Mtb, dove dovrà difendersi dagli attacchi del favorito Mirko Tabacchi e dal giovane Andrea Righettini.

Domani si compete in elettrico con la prova di e-Mtb delle 18, sabato invece l'appuntamento con le categorie Uci nella gara Cross Country per tutta la giornata e domenica si ripete con le categorie Master. Nello stesso weekend - si legge in una nota - il Castello di Pergine ospiterà anche il consiglio federale della Federciclismo.



