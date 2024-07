Siae, in Trentino le discoteche prime per incassi sui biglietti

Una regione di amanti delle discoteche e delle fiere, il Trentino Alto-Adige. Le prime sono in vetta alla classifica dei tipi di eventi con più incassi nella regione, le seconde dominano la top 5 dei singoli eventi con più partecipazione di spettatori. È quanto emerge dal Rapporto Siae 2023, nel quale vengono riportati sia i dati relativi agli eventi locali che a quelli nazionali.

A Bolzano la fiera agricola Agrialp (15.538 ingressi il 26 novembre) e le date del 30 aprile e del 1° maggio di Tipworld (12.671 e 13.510). A Trento, la Mostra dell'Agricoltura (12.208 visitatori il 19 marzo). Infine, l'appuntamento con lo slalom alpino notturno del 22 dicembre, per 11.854 appassionati. È questa la top 5 degli eventi in cui sono stati strappati più biglietti in regione.

Per quanto riguarda i settori con più incassi, invece, come anticipato in testa le discoteche e sale da ballo, che fanno introiti per oltre 17,3 milioni di euro con un milione di spettatori. Il biglietto medio costa 17,13 euro, 2,70 in più rispetto alla media nazionale.

Poi ci sono gli intrattenimenti musicali: quasi 16,5 milioni di euro da 808mila ascoltatori, per un biglietto medio da 20,35 euro superiore di 3 euro alla media. Seguono i concerti di musica pop, rock e leggera, che mettono in cassa 7,15 milioni di euro con 414mila spettatori, ma i cui biglietti da 17,23 euro costano 20,45 euro in meno rispetto alla media nazionale.

Per gli sport diversi dal calcio 243mila amanti spendono 4,4 milioni di euro (con una media per ticket di 18,19 euro, ben 14,79 in meno rispetto al resto d'Italia) e per le opere di prosa un pubblico di 356mila persone fa incassare 3,27 milioni.





