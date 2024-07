Fuoriuscita di acciaio liquido alla Valbruna a Bolzano

A mezzogiorno alle acciaierie Valbruna, nella zona industriale di Bolzano, è scattato l'allarme. Un crogiolo si è rotto nella fonderia, causando la fuoriuscita incontrollata di acciaio liquido e innescando un incendio nel capannone di produzione. Le linee elettriche e idrauliche sono state danneggiate. I lavoratori sono stati evacuati, ma nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco hanno ricoperto il metallo fuso con polvere isolante e hanno spento l'incendio. L'operazione è durata due ore. Sono intervenuti i il Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano e i Vigili del Fuoco Volontari di Oltrisarco.

Il 21 giugno un'esplosione in un altro stabilimento siderurgico del capoluogo altoatesino, l'Aluminium Bozen, causa un morto e tre feriti gravi ricoverati nei reparti grandi ustionati in Italia e in Germania.



