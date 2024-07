Kompatscher, 'i responsabili intervengano sugli orsi'

"Ci risiamo. Avevamo detto in tutte le sedi competenti che sarebbe risuccesso. Il programma di ripopolamento degli orsi ha preso un percorso diverso da quello previsto e i responsabili ora devono intervenire e prendere una decisione". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in merito all'aggressione di un orso a Dro in Trentino.

Il presidente della Provincia di Bolzano ha evidenziato che secondo il progetto il numero massimo di animai sarebbe stato di 60 e si sarebbero distribuiti su tutto l'arco alpino, "mentre ora siamo ben a oltre 80 esemplari che sono tutti rimasti in zona". "Il progetto non è compatibile con la realtà", ha ribadito Kompatscher esprimendo solidarietà alla vittima e al presidente trentino Fugatti.



